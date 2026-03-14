Visita a Buti Peccioli e Volterra per l' assessore regionale Cristina Manetti

L'assessore regionale alla cultura sta portando avanti un tour in Toscana, facendo tappa a Buti, Peccioli e Volterra. L'obiettivo è promuovere i beni culturali e il patrimonio locale attraverso incontri e visite sul territorio. La sua presenza si inserisce in un percorso più ampio di iniziative volte a valorizzare le realtà culturali della regione.

In particolare l'assessore alla cultura ha fatto i complimenti a Peccioli: "Modello di integrazione tra arte, ambiente e territorio" Prosegue il tour in Toscana dell'assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, dedicato alla valorizzazione della cultura diffusa e del patrimonio dei territori. Nella giornata di ieri, 13 marzo, è stata a Buti, Peccioli e Volterra, dopo aver visitato Pieve Santo Stefano, Cortona, Pienza, Reggello, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, la Valdera e Pisa, San Gimignano e Siena, Sansepolcro e Prato. Successivamente Manetti si è spostata a Peccioli, dove ha visitato il borgo accompagnata dal sindaco Renzo Macelloni, che le ha spiegato in cosa consiste il 'Sistema Peccioli'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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