L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro

L’assessore regionale alla cultura ha visitato Sansepolcro in quella che è stata la sua prima visita ufficiale nel comune. La sua presenza è stata parte di un itinerario volto a conoscere i territori della Valtiberina e delle zone toscane circostanti. Durante l’incontro, ha incontrato rappresentanti locali e ha visitato alcuni luoghi di interesse culturale nel centro storico.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Prima visita istituzionale a Sansepolcro per l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, che ha scelto la Valtiberina come tappa del suo percorso di ascolto e conoscenza dei territori toscani. La mattinata si è aperta negli spazi di CasermArcheologica, dove l’assessore ha incontrato l’artista Lucy Orta e visitato l’installazione “Side Specific”. Il tour è poi proseguito a Palazzo delle Laudi, dove l’assessore è stata accolta dal sindaco Fabrizio Innocenti e dall’assessore alla cultura Francesca Mercati e l’assessore alle Pari Opportunità Valeria Noferi per un incontro istituzionale e un confronto con la stampa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro L’assessora regionale Cristina Manetti in visita a SansepolcroPrima visita istituzionale a Sansepolcro per l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, che ha scelto la Valtiberina come tappa del suo... L’assessore regionale Manetti ieri a Loro CiuffennaArezzo, 13 febbraio 2026 – Prosegue il tour in Toscana dell’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristina Manetti. Temi più discussi: Ritirato dalla mostra Storie Fiorentine il dipinto che ritrae Cristina Manetti; Ritirato dalla mostra il dipinto Monna Cristina che raffigura l'assessora regionale alla Cultura; L’assessora regionale Cristina Manetti in visita a Sansepolcro; Cultura, il 27 febbraio l'assessore della Regione Toscana Cristina Manetti a Sansepolcro. L’assessore regionale Cristina Manetti in visita a SansepolcroPrima visita istituzionale a Sansepolcro per l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, che ha scelto la Valtiberina come tappa del suo percorso di ascolto e conoscenza dei territori toscani ... lanazione.it Chi è Cristina Manetti, l'assessora alla Cultura della Regione Toscana finita in un ritrattoL'esponente della giunta Giani è finito al centro di due polemiche simili: per i detrattori, si autopromuove sfruttando eventi istituzionali ... tag24.it Non ci sarà oggi, sabato 28 febbraio, alla Biblioteca Comunale di Contignano, l'annunciata presentazione del libro di Cristina Manetti. - facebook.com facebook #TEHAClub "Regione Toscana è stata 1^ in Italia ad introdurre gli asili nido gratuiti. Una sfida vinta grazie al Fondo Sociale Europeo, a beneficio di oltre 20.000 famiglie. Le future interlocuzioni con UE saranno di fondamentale importanza." Cristina Manetti @r x.com