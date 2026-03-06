Le ultime novità sui cantieri del tram

Il Comune ha comunicato che i cantieri del tram proseguono nelle aree di San Donnino, Bolognina e Corticella. Sono previste nuove modifiche alla viabilità e l’avanzamento dei lavori continua in queste zone. Le autorità hanno reso noto che gli interventi interessano specifici punti del percorso e che le modifiche alla circolazione saranno attuate nel rispetto dei tempi previsti.

Ecco le ultime novità relative ai cantieri del tram. Come scrive il Comune in una nota, gli avanzamenti dei lavori e le conseguenti modifiche alla viabilità riguarderanno principalmente i cantieri in zona San Donnino, in Bolognina e in zona Corticella. Proseguono, intanto, i lavori di posa dei binari in diverse aree della città. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo il cantiere nel tratto compreso tra via Zagabria e la tangenziale si sposterà al centro della carreggiata. In un primo momento, la stessa Zagabria fungerà da "torna-indietro" per raggiungere la tangenziale mentre, quando i lavori interesseranno direttamente l'intersezione, si potrà invece seguire l'itinerario alternativo Kharkov–Zagabria.