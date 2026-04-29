Gli ultimi aggiornamenti sui cantieri del tram

Da bolognatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 4 maggio, il traffico tra via della Pietra e via del Triumvirato tornerà a scorrere in entrambe le direzioni, segnando un cambiamento nelle modifiche alla viabilità legate ai lavori del tram. La riapertura del doppio senso di marcia riguarda la tratta interessata dai cantieri e si inserisce negli interventi in corso nella zona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle modalità di svolgimento dei lavori.

Finalmente, da lunedì 4 maggio, tornerà il doppio senso di marcia tra via della Pietra e via del Triumvirato. Lo comunica il Comune di Bologna in una nota a proposito degli ultimi aggiornamenti sui cantieri del tram.Sempre da lunedì prossimo, e non da venerdì 1° maggio come precedentemente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tramvia Togliatti: partono i cantieri oltre la Prenestina | Smantellato capolinea tram 14

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