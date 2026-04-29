Gli ultimi aggiornamenti sui cantieri del tram

A partire da lunedì 4 maggio, il traffico tra via della Pietra e via del Triumvirato tornerà a scorrere in entrambe le direzioni, segnando un cambiamento nelle modifiche alla viabilità legate ai lavori del tram. La riapertura del doppio senso di marcia riguarda la tratta interessata dai cantieri e si inserisce negli interventi in corso nella zona. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle modalità di svolgimento dei lavori.

Finalmente, da lunedì 4 maggio, tornerà il doppio senso di marcia tra via della Pietra e via del Triumvirato. Lo comunica il Comune di Bologna in una nota a proposito degli ultimi aggiornamenti sui cantieri del tram.Sempre da lunedì prossimo, e non da venerdì 1° maggio come precedentemente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Tramvia Togliatti: partono i cantieri oltre la Prenestina | Smantellato capolinea tram 14 Notizie correlate Leggi anche: Le ultime novità sui cantieri del tram Cambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona: gli ultimi aggiornamentiCambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona: gli ultimi aggiornamenti Bernardo Silva lascerà il City, ora è ufficiale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Dalla Coppa Italia a Top Gun, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Ecco gli ultimi aggiornamenti sui colloqui di pace fra Iran e Stati Uniti; Se usate Android Auto su schermi esterni, non installate gli ultimi aggiornamenti. Grazia a Nicole Minetti, gli ultimi aggiornamenti a Ignoto XGrazia a Nicole Minetti: arrivano nuovi aggiornamenti sul caso. Minetti spiega che l’intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge, seguendo la procedura ordinaria in ogni sua fa ... la7.it Quarta Repubblica stasera 20 aprile: lo scontro tra Meloni e Trump e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in IranNuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in onda stasera - lunedì 20 aprile - alle 21.30 su Rete 4. La puntata si apre con gli scenari internazionali, lo scontro ... corrieredellumbria.it Hai già visto gli ultimi aggiornamenti di Minerva Education AI Ora puoi creare schede decorate in un click, già pronte da stampare — senza modificare nulla. E se proprio vuoi personalizzare… c’è anche la grande novità: l’editor integrato PDF qui: https:// - facebook.com facebook Maggio partirà senza estremi. Né freddo anomalo, né estate anticipata. Gli ultimi aggiornamenti confermano una lettura abbastanza chiara: tra giovedì e venerdì arriverà una rinfrescata primaverile, soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali, più avvertibil x.com