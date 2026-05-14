L’asse a Curno la strada più trafficata della provincia
Un recente studio ha analizzato il traffico sulla strada principale di Curno, considerata la più trafficata della provincia. Il monitoraggio è stato condotto da un ente incaricato da Via Tasso e ha coinvolto i rilievi in 98 punti diversi. I dati raccolti si riferiscono alla fine del 2025 e si concentrano sul numero di veicoli che percorrono quotidianamente questa arteria. L’indagine fornisce un quadro dettagliato del flusso veicolare nel corso di un anno.
LO STUDIO. Monitoraggio dei veicoli commissionato da Via Tasso. I rilievi fatti a fine 2025 in 98 punti. L’asse interurbano si conferma la strada più trafficata della provincia di Bergamo. A dirlo sono i risultati pubblicati ieri da Via Tasso al termine del monitoraggio sulla viabilità effettuato tra i mesi di settembre e dicembre 2025. Lungo la strada 671 nel territorio comunale di Curno, nella settimana fra il 12 il 18 novembre, sono transitati quasi 500mila veicoli: 5.602 motocicli; 464.634 vetture; 27.397 mezzi pesanti. Il traffico medio giornaliero rilevato è stato vicino a 71mila mezzi a motore. Sempre lungo l’asse interurbano, ma nel comune di Seriate, fra il 12 e il 18 novembre, sono stati contati oltre 480mila veicoli: 4. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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