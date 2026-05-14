L’asse a Curno la strada più trafficata della provincia

Un recente studio ha analizzato il traffico sulla strada principale di Curno, considerata la più trafficata della provincia. Il monitoraggio è stato condotto da un ente incaricato da Via Tasso e ha coinvolto i rilievi in 98 punti diversi. I dati raccolti si riferiscono alla fine del 2025 e si concentrano sul numero di veicoli che percorrono quotidianamente questa arteria. L’indagine fornisce un quadro dettagliato del flusso veicolare nel corso di un anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui