In un garage di Curno 20 auto di lusso del valore di quasi 2 milioni di euro | smantellata banda italo-romena 14 indagati sull’asse Bergamo-Bucarest

Bergamo, 25 febbraio 2026 – L’operazione risale allo scorso 3 febbraio, e alle spalle c’è stato un paziente lavoro d’indagine coordinato dai carabinieri bergamaschi e della polizia romena. Nella rete è così finita un’organizzazione a delinquere romena con ramificazioni in Italia e che aveva messo radici anche a Curno. Ed è infatti qui che i militari della Sezione Operativa dell’Arma hanno rinvenuto venti auto di lusso del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, su segnalazione dell'ufficio di polizia romeno. Le auto, Porsche, Bmw, Audi e altre marche di alta gamma, risultavano acquisite tramite contratti di leasing e crediti ottenuti con atti falsi. (DIRE) Bologna, 3 nov. - Lamborghini chiude il terzo trimestre del 2025 con risultati definiti "resilienti" che "confermano la solidità" del "percorso industriale e finanziario, in un contesto globale caratterizzato da forti pressioni economiche e geopolitiche". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

