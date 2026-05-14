L'Ascoli si prepara ad affrontare l'avversario, con Tomei che conta su Del Sole come elemento in più. La squadra si affida all'urna per l'esordio nei playoff, mentre ieri sera si sono disputate le cinque gare di ritorno del primo turno nazionale, portando a una nuova riduzione delle squadre ancora in corsa. La fase eliminatoria si avvicina, con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni.

Il Picchio si affida all’urna che andrà a decretare l’esordio playoff. Il cerchio si è stretto ancora e ieri sera, nelle cinque gare di ritorno del primo turno nazionale, è avvenuta una nuova importante scrematura. L’esito degli incontri d’andata e ritorno hanno sancito i nomi delle avversarie che oggi poco prima di pranzo verranno sorteggiate assieme alle tre teste di serie Ascoli, Brescia e Catania. Dopodiché scatterà ufficialmente l’ora dell’ingresso dei bianconeri nella lotta che finirà per assegnare l’ultimo posto promozione ancora libero. Tutti incollati davanti alla tv alle ore 12.30 con il sorteggio che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e Now.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli oggi conosce l’avversario. Tomei ha un’arma in più: Del Sole

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