L’Ascoli si prepara alla fase finale del campionato con il nuovo allenatore al timone, che ha avvertito i giocatori di evitare errori e leggerezze. La squadra, ormai in corsa per ottenere risultati importanti, si trova a dover affrontare le ultime partite con determinazione. Le sfide decisive sono ormai alle porte e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

L’Ascoli adesso si gioca tutto. Il finale di campionato ha potuto riservare degli scenari che probabilmente fino ad un mese fa sembravano difficili da raggiungere. A Gubbio nel match in programma domani (avvio alle 14.30) Tomei e i suoi uomini cercheranno di conquistare un’altra vittoria fondamentale per continuare l’inseguimento alla capolista Arezzo. In settimana anche il diesse Patti ha voluto rimarcare l’importanza del momento. "Il direttore ha detto tutte parole giuste – commenta l’allenatore alla vigilia dell’incontro –. Nell’euforia puoi essere un po’ leggero e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo restare concentrati sul campo e sul lavoro, continuando a lavorare con la testa rivolta ad una partita alla volta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tomei carica l’Ascoli per la volata: "Guai a commettere leggerezze"

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