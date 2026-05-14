Lasciata vicino ai cassonetti a soli 5 mesi di vita | uomo denunciato per l' abbandono della cagnolina
Un cucciolo femmina di circa cinque mesi, di razza maltese, è stato trovato avvolto in una coperta e immobile vicino ai cassonetti dei rifiuti in una strada di Ravenna. L’episodio risale a marzo scorso, quando il piccolo animale è stato abbandonato in questa condizione, presentando sintomi di grave ipotermia. Un uomo è stato denunciato per aver lasciato il cagnolino in quella situazione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle misure adottate successivamente.
Avvolto in una coperta, immobile e in preda a una grave ipotermia. Era stato lasciato così, lo scorso marzo, un cucciolo femmina di simil razza maltese di appena cinque mesi, depositato accanto ai cassonetti dei rifiuti in via Rotta a Ravenna. Oggi, dopo settimane di indagini, gli agenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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