Aversa abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa Uomo denunciato rischia fino a sette anni di carcere

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aversa, un uomo è stato denunciato per aver abbandonato una cagnolina di tre mesi, che successivamente è stata investita e uccisa. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il responsabile, che ora rischia fino a sette anni di carcere per il reato di abbandono di animali. Dopo la segnalazione, la patente dell’uomo è stata ritirata su disposizione del prefetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Individuato grazie alle telecamere, l’uomo è accusato di abbandono di animali. Ritirata anche la patente dopo la segnalazione al prefetto.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Aversa, abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia ProvincialeTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di...

Leggi anche: Processo alla baby gang con il cane che terrorizzava tutti al parco Dora di Torino: chieste tre condanne fino a sette anni e due mesi di carcere

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Abbandona una cagnolina che muore investita: beccato il proprietario 'orco'; Netturbino abbandona cagnolina in strada e cucciola muore: rischia 7 anni in cella; Aversa, abbandona una cagnolina di tre mesi in strada: investita e uccisa, l'uomo scoperto e denunciato; Auto si ribalta sul corso, due giovani estratte dai passanti.

aversa abbandona cagnolina diAversa, abbandona una cagnolina di tre mesi in strada: investita e uccisa, l’uomo scoperto e denunciatoAversa - Erano le 3.50 di mattina quando una Fiat Punto si è fermata lungo una strada di Aversa. Il conducente è sceso dal veicolo e ha abbandonato sul manto ... cronachedellacampania.it

aversa abbandona cagnolina diAVERSA - Abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia Provinciale08:45:47 La Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di appena tre mesi, morta dopo essere stata investita pochi minuti più tardi ... casertafocus.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.