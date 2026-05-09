Aversa abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa Uomo denunciato rischia fino a sette anni di carcere
Aversa, un uomo è stato denunciato per aver abbandonato una cagnolina di tre mesi, che successivamente è stata investita e uccisa. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare il responsabile, che ora rischia fino a sette anni di carcere per il reato di abbandono di animali. Dopo la segnalazione, la patente dell’uomo è stata ritirata su disposizione del prefetto.
Individuato grazie alle telecamere, l’uomo è accusato di abbandono di animali. Ritirata anche la patente dopo la segnalazione al prefetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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