L' AS Roma Femminile premiata in Campidoglio per la vittoria del terzo scudetto

L'AS Roma Femminile è stata ricevuta oggi in Campidoglio in occasione della conquista del terzo scudetto consecutivo, relativo alla stagione 20252026. Le atlete, tra cui una calciatrice nota, sono state accolte dal sindaco, che ha consegnato loro una targa commemorativa. L'incontro si è svolto nel municipio, con le giocatrici che hanno incontrato le autorità cittadine per celebrare il successo sportivo.

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Il Campidoglio ha reso omaggio alla AS Roma Femminile, vincitrice dello scudetto 20252026. Manuela Giugliano e compagne infatti sono state ricevute dal sindaco Gualtieri che ha consegnato loro una targa speciale per il grande risultato raggiunto. “Siamo orgogliosi di aver premiato le campionesse.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma Femminile premiata in Campidoglio: festa per lo Scudetto Roma Femminile: festa scudetto all’Olimpico e in CampidoglioLo Stadio Olimpico si prepara a tributare il giusto omaggio alla Roma Femminile, fresca vincitrice del suo terzo scudetto. Temi più discussi: Sito Istituzionale | AS Roma femminile premiata in Campidoglio; Finale di Coppa Italia Women, presentata la sfida tra Juventus e Roma prevista allo stadio Menti domenica 24 maggio; Calcio femminile, l'As Roma Women batte la Ternana e festeggia il terzo scudetto in quattro anni; Il Sassuolo fa festa insieme ai suoi tifosi. Doppietta di Stanic e Roma ko, ora la finalissima con il Milan. L’ultima giornata del campionato di Serie A si giocherà al Tre Fontane contro il Genoa sabato 16 maggio alle ore 15:00. Vi aspettiamo per alzare insieme il trofeo ?? ? asroma.com/it/biglietti/f… #ASRomaFemminile x.com Calcio: Gualtieri premia in Campidoglio la Roma femminile campione d’Italia, orgogliosiL'As Roma Femminile celebra il terzo scudetto in quattro anni con un premio dal sindaco Roberto Gualtieri. romadailynews.it Roma, Gualtieri premia la Femminile per la vittoria dello ScudettoRoma Femminile accolta in Campidoglio. Ecco tutte le dichiarazioni di Gualtieri, Bavagnoli, Rossettini e Giugliano. siamolaroma.it