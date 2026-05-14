L' artistico di Porta Romana partecipano all' evento di sostenibilità ambientale

Gli artisti di Porta Romana prenderanno parte a un evento dedicato alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si svolgerà al Parco Mediceo di Pratolino il 15 maggio 2026, a partire dalle 9 del mattino. La partecipazione coinvolge diversi artisti che presenteranno lavori e iniziative legate alla tutela dell’ambiente. La giornata prevede anche attività e interventi rivolti ai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità. La conclusione del progetto è prevista per quella data, al termine di un percorso iniziato alcuni mesi prima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui