L' artistico di Porta Romana partecipano all' evento di sostenibilità ambientale

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli artisti di Porta Romana prenderanno parte a un evento dedicato alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si svolgerà al Parco Mediceo di Pratolino il 15 maggio 2026, a partire dalle 9 del mattino. La partecipazione coinvolge diversi artisti che presenteranno lavori e iniziative legate alla tutela dell’ambiente. La giornata prevede anche attività e interventi rivolti ai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità. La conclusione del progetto è prevista per quella data, al termine di un percorso iniziato alcuni mesi prima.

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La conclusione del progetto si terrà al Parco Mediceo di Pratolino, il giorno 15 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.00, con una caccia al tesoro a tema ambientale, giochi e laboratori ideati dagli studenti dell’Artistico di Porta Romana, seguiti dalla prof.ssa Giuseppina Maria Cozzolino, insieme. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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