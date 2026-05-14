L' artistico di Porta Romana partecipano all' evento di sostenibilità ambientale
Gli artisti di Porta Romana prenderanno parte a un evento dedicato alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si svolgerà al Parco Mediceo di Pratolino il 15 maggio 2026, a partire dalle 9 del mattino. La partecipazione coinvolge diversi artisti che presenteranno lavori e iniziative legate alla tutela dell’ambiente. La giornata prevede anche attività e interventi rivolti ai visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità. La conclusione del progetto è prevista per quella data, al termine di un percorso iniziato alcuni mesi prima.
La conclusione del progetto si terrà al Parco Mediceo di Pratolino, il giorno 15 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.00, con una caccia al tesoro a tema ambientale, giochi e laboratori ideati dagli studenti dell’Artistico di Porta Romana, seguiti dalla prof.ssa Giuseppina Maria Cozzolino, insieme. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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