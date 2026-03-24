Si è spento Gino Paoli | l' immenso artista era cittadino onorario di Napoli

Nella notte tra il 23 e il 24 marzo è deceduto Gino Paoli. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, è stato autore di numerose canzoni famose. Era cittadino onorario di Napoli. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni con molte composizioni riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Nel 2014 l'iniziativa dell'allora sindaco Luigi de Magistris per celebrare il legame dell'ultimo esponente della scuola di Genova con la città partenopea È morto Gino Paoli è morto nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo. L'artista nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 è stato autore di brani indimenticabili. Era l'ultimo esponente della celeberrima scuola genovese di cui facevano parte altri mostri sacri della musica come Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Bruno Lauzi. Gino Paoli aveva maturato nel corso degli anni un legame profondo con Napoli, culminato nel 2014 con la cittadinanza onoraria conferitagli dal Comune, su iniziativa dell'allora sindaco Luigi de Magistris, per il suo legame poetico e musicale con la città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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