Rigenerare il futuro con stile Dal Made in al Made by alla conquista di Washington

La quinta Italian Design Week si svolge a Washington il 23 e 24 marzo presso l’Ambasciata d’Italia, a pochi passi dal Campidoglio. Durante l’evento, il focus è sulla trasformazione del concetto di produzione italiana, passando dal “Made in” al “Made by”. Due giorni di esposizioni e presentazioni dedicati a promuovere e rigenerare il design italiano nel contesto internazionale.

Ecco lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal Campidoglio.Tutti i dettagli Due giorni a Washington dove il Made in Italy non sfila soltanto, ma rigenera. È questo lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal Campidoglio. A inaugurare l’edizione 2026 sarà il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in un incontro che riunisce imprenditori, architetti, designer e diplomatici per una riflessione corale: come può il design industriale diventare motore culturale, economico e persino politico della rigenerazione globale? Tema chiave: “Regeneration”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Rigenerare il futuro (con stile). Dal “Made in” al “Made by” alla conquista di Washington Articoli correlati Alberta Ferretti premiata con il Lagotto d’Oro: “Icona di stile e del made in Italy”Cesena, 29 dicembre 2025 – Il premio ’Lagotto d’Oro’ del 2025 è stato conferito a Alberta Ferretti, la stilista italiana di fama internazionale,... Il Made in Italy conquista Londra: dopo il question time di Starmer, alla Camera dei Comuni “un assaggio d’Italia”L’iniziativa, in programma dalle 12:30 alle 14:30 subito dopo il question time del primo ministro Starmer, offrirà ad alcune imprese italiane con... Tutto quello che riguarda Rigenerare il futuro con stile Dal Made... Temi più discussi: Rigenerare il futuro un passo alla volta; Fondazione Cariverona lancia Rigenera – il viaggio: cinque incontri per immaginare il futuro dei territori; Rigenerare luoghi, generare futuro; L’agricoltura rigenerativa in vigna, con il progetto Rigenerare per crescere di Bayer. Rigenerare il futuro (con stile). Dal Made in al Made by alla conquista di WashingtonDue giorni a Washington dove il Made in Italy non sfila soltanto, ma rigenera. È questo lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal ... formiche.net Pignata, Bayer: Agricoltura Rigenerativa, scelta verso il futuroL’agricoltura rigenerativa rappresenta per Bayer un passo oltre la sostenibilità: non solo produrre di più con meno impatto, ma aumentare produttività e redditività rigenerando al tempo stesso le riso ... notizie.it "Nuove leggi e progetti per rigenerare i territori colpiti da criminalità ed ecomafie" #Napoli facebook Aspi, nel 2025 investiti 2,5 miliardi per rigenerare rete autostradale. Ricavi operativi a 4,5 miliardi, utile a 965 milioni #ANSAmotori #ANSA x.com