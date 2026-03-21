Rigenerare il futuro con stile Dal Made in al Made by alla conquista di Washington

Da formiche.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta Italian Design Week si svolge a Washington il 23 e 24 marzo presso l’Ambasciata d’Italia, a pochi passi dal Campidoglio. Durante l’evento, il focus è sulla trasformazione del concetto di produzione italiana, passando dal “Made in” al “Made by”. Due giorni di esposizioni e presentazioni dedicati a promuovere e rigenerare il design italiano nel contesto internazionale.

Ecco lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal Campidoglio.Tutti i dettagli Due giorni a Washington dove il Made in Italy non sfila soltanto, ma rigenera. È questo lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal Campidoglio. A inaugurare l’edizione 2026 sarà il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in un incontro che riunisce imprenditori, architetti, designer e diplomatici per una riflessione corale: come può il design industriale diventare motore culturale, economico e persino politico della rigenerazione globale? Tema chiave: “Regeneration”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Rigenerare il futuro (con stile). Dal “Made in” al “Made by” alla conquista di Washington

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