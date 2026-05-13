Dopo aver affrontato un periodo di malattia, la duchessa di Cambridge ha intrapreso il suo primo viaggio all’estero senza il marito e senza impegni ufficiali di gala. La sua visita si è concentrata su due scuole dell’infanzia a Reggio Emilia, dove ha incontrato educatori e bambini. L’obiettivo della visita era approfondire il metodo educativo Reggio Approach, adottato nelle scuole locali fin dagli anni Settanta.

Non è una visita di cortesia. È il primo passo di quella che il suo staff definisce «una missione globale sulla prima infanzia». Il Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation, che Kate ha fondato nel 2021, ha scelto Reggio come punto di partenza per un programma internazionale che nei prossimi mesi la porterà a studiare altri modelli nel mondo. Per capire cosa ci fa Kate Middleton in visita nelle scuole d'infanzia emiliane bisogna, infatti, tornare indietro di qualche anno. Al 2021, quando ha fondato il Royal Foundation Centre for Early Childhood. Alla campagna Shaping Us, lanciata nel 2025. A quel filo rosso che la principessa ha portato avanti anche nei mesi più bui della malattia: l'idea che i primi cinque anni di vita di un bambino determinino tutto il resto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton poteva ripartire da qualsiasi posto del mondo: perché ha scelto gli asili di Reggio Emilia

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