Larissa Iapichino | Empatizzo con la Nazionale di calcio so cosa si prova L'amore non va sono single

Larissa Iapichino, atleta di 23 anni conosciuta per il salto in lungo, ha recentemente condiviso di provare empatia con la nazionale di calcio, affermando di sapere cosa si prova in certe situazioni. Ha anche dichiarato di essere single, precisando che l’amore non fa parte della sua vita in questo momento. Oltre alla carriera sportiva, si dedica anche agli studi di giurisprudenza e ha interessi nel mondo della moda e dei viaggi.

A 23 anni Larissa Iapichino è molto più di una campionessa del salto in lungo: tra sport, giurisprudenza, moda e sogni di viaggio a Fanpage.it racconta la sua vita dentro e fuori la pedana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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