Millie Moi e Michele Varriale di Temptation Island si sono lasciati | L'amore è una cosa difficile

Millie Moi e Michele Varriale, protagonisti di Temptation Island 2024, si sono lasciati definitivamente. Dopo aver affrontato un percorso complicato durante il programma e un successivo riavvicinamento, la hostess ha annunciato sui social la fine della relazione, scrivendo: “Ce l'ho messa tutta, ma esiste anche una fine”. La notizia è stata condivisa attraverso un messaggio pubblicato online.

È finita di nuovo tra Millie Moi e Michele Varriale. Dopo il percorso turbolento a Temptation Island 2024 e un successivo riavvicinamento, la hostess ha ufficializzato la rottura definitiva sui social: “Ce l'ho messa tutta, ma esiste anche una fine”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Nicola e Karen de L’amore è Cieco si sono lasciati ufficialmente: “Non ci sono le condizioni per continuare”Nicola e Karen, protagonisti del programma Netflix L'amore è Cieco Italia, si sono lasciati.

Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un’infezione: “Ho dovuto chiamare l’ambulanza”Momenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore.

Una selezione di notizie su Millie Moi e Michele Varriale di...

Argomenti discussi: Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana, requisiti e riferimento a De Martino.

Chi è Millie Moi, fidanzata di Michele a Temptation Island 2024?/ Web in fiamme: Fastidiosa, solo moine!Temptation Island 2024, chi è Millie Moi, fidanzata di Michele nel reality di Canale 5? I social sono contro di lei: ecco perchè Una delle concorrenti che ha fatto più discutere in questa edizione di ... ilsussidiario.net

Chi è Millie Moi fidanzata di Michele a Temptation Island 2024/ Lo sfogo: Io non provoco i ragazziMillie Moi a Temptation Island 2024, chi è la fidanzata di Michele? Esuberante e socievole lei si difende: Non provoco i ragazzi ma mi diverto Millie Moi, chi è la fidanzata di Michele a Temptation ... ilsussidiario.net