Lario fermo ncc abusivo | sequestro auto e sospensione patente

Nella zona del lago, un veicolo utilizzato come noleggio con conducente senza autorizzazione è stato sottoposto a sequestro e al ritiro della patente. La scoperta è avvenuta attraverso un controllo su una prenotazione effettuata tramite un'app di messaggistica, che ha portato alla verifica delle condizioni di utilizzo del servizio. Le autorità hanno applicato sanzioni pecuniarie previste dalla normativa, oltre alla sospensione della patente di guida del conducente coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come è stata scoperta la prenotazione tramite l'app di messaggistica? Quali sono le sanzioni pecuniarie previste per questo tipo di violazione? Perché i controlli sulla statale Regina si sono intensificati proprio ora? Chi rischia la confisca definitiva del veicolo dopo il sequestro??? In Breve Servizio prenotato via app per 150 euro da hotel del medio lago a Milano Sanzione pecuniaria per l'autista tra 1.812 e 7.249 euro Concorrenza sleale tramite messaggistica digita . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lario, fermo ncc abusivo: sequestro auto e sospensione patente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ncc abusivo sul lago di Como: scattano multa, sequestro del mezzo e sospensione della patenteComo – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Como, impegnati insieme alle altre forze di polizia nei servizi di vigilanza e... Caltanissetta, NCC abusivo smascherato: sanzione e sequestro del mezzoUn autista privo di abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta mentre trasportava diversi pendolari con un...