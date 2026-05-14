Lario | fermato autista abusivo che portava turisti a Milano

Un autista non autorizzato è stato fermato mentre trasportava turisti verso Milano. Le autorità hanno verificato i contatti tra l’autista e i viaggiatori, così come i pagamenti effettuati per la corsa. Sono in corso approfondimenti per chiarire come siano stati organizzati i trasferimenti e quanto abbiano pagato i turisti per il servizio. La polizia ha fermato l’autista durante un controllo di routine, scoprendo che non aveva le autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio.

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? Domande chiave Come sono stati contattati l'autista e i turisti per la corsa?. Quanto hanno pagato i viaggiatori per il tragitto verso Milano?. Quali sanzioni pecuniarie deve affrontare ora il conducente senza licenza?. Perché il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo?.? In Breve Corse prenotate via app per 150 euro tra hotel di lusso e Milano.. Sanzione amministrativa tra 1.812 e 7.249 euro per l'autista di nazionalità cinese.. Sequestro del veicolo e sospensione patente disposti dalla Compagnia di Menaggio.. Controlli della Guardia di Finanza sulla statale 340 Regina per contrastare l'abusivismo.. I finanzieri della Compagnia di Menaggio hanno intercettato un autista di nazionalità cinese che trasportava due turisti stranieri da un hotel di lusso del Medio Lago verso Milano senza alcuna licenza comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lario: fermato autista abusivo che portava turisti a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano, NCC fermato: l’autista contesta il verbale con uno scontrino? Domande chiave Come può uno scontrino del caffè annullare un verbale per abusivismo? Perché la Corte di Giustizia Europea potrebbe invalidare i... Ciclista falciato da un’auto. Punta piange Antonio Leo : "Col moscone portava tanti turisti a pescare"Non ce l’ha fatta Antonio Leo, 76 anni, residente a Punta Marina: l’uomo, in bici, è stato travolto da un’auto a Bertinoro alle 9.