Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla bicicletta a Bertinoro, questa mattina alle 9. La vittima, residente a Punta Marina, si chiamava Antonio Leo. Il suo amico, presente al momento dell’incidente, ha pianto e ha ricordato che l’uomo portava molti turisti in barca, utilizzando un moscone. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Non ce l’ha fatta Antonio Leo, 76 anni, residente a Punta Marina: l’uomo, in bici, è stato travolto da un’auto a Bertinoro alle 9.30 del 25 aprile. Trasportato d’urgenza in ambulanza a Cesena, il cicloamatore è poi deceduto al’ospedale Bufalini. I funerali non sono ancora stati fissati. Oggi in pensione, Leo ha lavorato per molti anni come meccanico alla Compagnia Portuale, lascia la moglie e una figlia. A Punta era molto conosciuto perché frequentava il Bar Centrale ed era cliente storico del Bagno Ventaglio. "Veniva qui da sempre – ricorda la famiglia Biserni, titolare dello stabilimento balneare – gli volevamo tutti molto bene. È una perdita grandissima per noi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista falciato da un’auto. Punta piange Antonio Leo : "Col moscone portava tanti turisti a pescare"

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