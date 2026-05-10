Milano NCC fermato | l’autista contesta il verbale con uno scontrino

A Milano, un autista di NCC è stato fermato e ha contestato il verbale mostrando uno scontrino di un caffè. La questione riguarda come un semplice scontrino possa essere usato come prova in una multa per abusivismo. Intanto, si discute sul possibile intervento della Corte di Giustizia Europea che potrebbe decidere sull’ammissibilità dei controlli digitali effettuati dalle autorità.

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? Domande chiave Come può uno scontrino del caffè annullare un verbale per abusivismo?. Perché la Corte di Giustizia Europea potrebbe invalidare i controlli digitali?. Cosa accadrà al conducente se il ricorso non riceverà risposta immediata?. Come influirà questa sentenza sulla gestione dei dati dei trasportatori privati?.? In Breve Sanzione di 178 euro e sequestro del veicolo per 30 giorni a Milano.. Autista mostra scontrino delle 9.37 per contestare il controllo in via San Paolo.. Francesco Artusa denuncia ritardi giudiziari e danni economici per le imprese di NCC.. Ricorso al Giudice di Pace basato su questioni privacy presso Corte di Giustizia europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, NCC fermato: l’autista contesta il verbale con uno scontrino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano, fermato 24enne su scooter rubato: con sé aveva uno sfollagenteUn controllo della Polizia locale in via Senato ha portato all'arresto di un ventiquattrenne italiano alla guida di uno scooter rubato durante le... Rissa tra tassisti e autista Ncc all'aeroporto, tre feriti"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate", chiarisce il...