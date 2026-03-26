L' Aria Che Tira Licia Ronzulli umilia il grillino | Gode solo in parlamento mi dispiace per lui

Durante il Question Time dedicato a Carlo Nordio, il Movimento 5 Stelle ha mostrato un atteggiamento critico. A commentare quanto accaduto in Aula è intervenuta Licia Ronzulli, che ha espresso un giudizio diretto sul comportamento di un deputato grillino, affermando che godesse solo in Parlamento e manifestando dispiacere per lui.

Il Movimento 5 Stelle, durante il Question time di Carlo Nordio, ha dato il peggio di sè. E a commentare quanto andato in scena in Aula, ecco Licia Ronzulli. "Diciamo che nel gioco politico ci sta. - premette ospite de L'Aria Che Tira su La7 -. Posso dire mi spiace per lui. Cioè se gode alla Camera adesso, poverino, mi vien da dire". Immediata la reazione di David Parenzo che fa subito notare la battuta a luci rosse. "Ma cosa ha capito? Parlavo dello stadio di cose così, però solo per 5 secondi, solo alla Camera. Vederlo schiumare. ma quale?". La senatrice di Forza Italia evidenzia a quel punto un doppio standard: "L’avesse fatta un maschio sarebbe stato tacciato di sessismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli umilia il grillino: "Gode solo in parlamento, mi dispiace per lui" Articoli correlati L'aria che tira, Lucaselli di FdI umilia i grillini: "Subire e basta"Duro scontro a L'aria che tira, su La7, su Giorgia Meloni e la politica estera del suo governo. Fiorello a La Pennicanza: “Mi dispiace per De Martino, ma si parla solo di lui”Fiorello fa un elogio a Fabrizio Biggio durante la puntata di martedì 10 marzo de La Pennicanza. Tutto quello che riguarda L'Aria Che Tira Licia Ronzulli umilia... Temi più discussi: L'Aria Che Tira - Puntata del 24/3/2026; L'Aria Che Tira - Puntata del 25/3/2026; Intervista del Ministro Crosetto a L'aria che tira; L'Aria Che Tira - Puntata del 19/3/2026. Perché David Parenzo non conduce (assente) L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo GrecoPerché David Parenzo non conduce L'Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo Greco. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it L'Aria che tira, gaffe di Bonelli: non trova l'Egitto sulla mappaGaffe clamorosa del segretario Avs Angelo Bonelli a L'Aria che Tira, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista David Parenzo su ... iltempo.it ' ` !!! Un grande grazie a Toti ed Anna per aver partecipato insieme a Sarah al collegamento con la trasmissione L'aria che tira s LA7 condotta da David Parenzo. Un confronto importante, in cui erano pres - facebook.com facebook