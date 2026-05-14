Largo Monache Cappuccine | nasce un’isola verde nel centro storico

Nel centro storico, lungo Largo Monache Cappuccine, è stata creata una nuova area verde, definita come un'isola nel cuore della città. Il progetto di restyling è stato condotto da un team di tecnici specializzati, incaricati di riorganizzare lo spazio pubblico. La realizzazione di questa zona mira a modificare il flusso dei pedoni, che attraversano frequentemente l’area. La trasformazione coinvolge interventi strutturali e di arredo urbano, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la fruibilità del centro storico.

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? Domande chiave Come cambierà il flusso pedonale nel cuore del centro storico?. Chi sono i tecnici che hanno guidato il restyling dell'area?. Perché il sindaco ha voluto coinvolgere l'ex amministratore nel progetto?. Cosa accadrà alla sicurezza del quartiere dopo la fine dei cantieri?.? In Breve Presentazione ufficiale venerdì con il sindaco Mascia, l'assessora Mercuri e i tecnici comunali.. Progetto finanziato tramite il programma Pinqua e avviato sotto l'amministrazione di Nanni Campus.. Lavori eseguiti dalla società Novapa di Tramatza e dalla ditta Trachite Artigiana.. Nuovo spazio verde progettato dagli architetti Pisanu e Bertulu con Andrea Sussarellu. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Largo Monache Cappuccine: nasce un’isola verde nel centro storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sezze, isola ecologica nel centro storico: via ai rifiuti ingombranti? Cosa sapere SPL Sezze organizza isola ecologica itinerante domenica 26 aprile tra via Marconi e via Piagge Marine. Fabriano: nasce il co-housing smart per anziani nel centro storico? Cosa sapere Il 2 maggio a Fabriano apre il co-housing Vivere Insieme in Via del Cordaro. Si parla di: Centro Storico: con un po' di ritardo ma prende sempre più forma la nuova piazza di San Donato, ecco come sarà. Sassari, finito il restyling di largo Monache Cappuccine, venerdì la presentazione alla stampaDa luogo abbandonato, senza una funzione, simbolo di degrado nel cuore della città, a isola verde in pieno centro storico, spazio adatto alla socialità, area in grado di connettere in modo più armonic ... mediterranews.org Sassari, ok al restyling dell'area di Largo Monache CappuccineSemaforo verde da parte della giunta di Sassari al progetto esecutivo da 1 milione e 120mila euro per lo spazio di Largo Monache Cappuccine. L’intento dell’esecutivo è farlo diventare un’area verde ... unionesarda.it