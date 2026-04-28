Fabriano | nasce il co-housing smart per anziani nel centro storico
A Fabriano il 2 maggio apre un nuovo spazio di co-housing dedicato agli anziani nel centro storico, chiamato Vivere Insieme in Via del Cordaro. Il progetto, finanziato dal PNRR, prevede nove posti letto assistiti riservati a persone sopra i 65 anni provenienti dalla provincia di Ancona. L'iniziativa mira a offrire un'opportunità di residenzialità condivisa dedicata agli over 65.
? Cosa sapere Il 2 maggio a Fabriano apre il co-housing Vivere Insieme in Via del Cordaro.. Il progetto PNRR offre nove posti letto assistiti per over 65 della provincia di Ancona.. Il prossimo 2 maggio alle ore 17, l’ex Casa Albergo situata in Via del Cordaro SNC a Fabriano aprirà le porte al nuovo progetto di co-housing per anziani denominato Vivere Insieme, offrendo nove posti letto distribuiti tra tre soluzioni singole e tre doppie. L’iniziativa, che mira a trasformare il modo di intendere la terza età nel cuore del centro storico, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Fabriano e l’Ambito Sociale Territoriale 10, con la gestione operativa affidata a COOSS Marche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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