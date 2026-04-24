Sezze isola ecologica nel centro storico | via ai rifiuti ingombranti

A Sezze, domenica 26 aprile, si terrà un’area ecologica temporanea nel centro storico, tra via Marconi e via Piagge Marine. L’iniziativa prevede la raccolta di rifiuti ingombranti e si svolgerà in forma itinerante, con l’obiettivo di facilitare la gestione dei rifiuti nella zona. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale, che ha comunicato i dettagli dell’evento tramite il Servizio di Protezione Locale.

? Cosa sapere SPL Sezze organizza isola ecologica itinerante domenica 26 aprile tra via Marconi e via Piagge Marine.. L'iniziativa mira a contrastare l'abbandono di mobili e RAEE nel centro storico di Sezze.. La domenica 26 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, la piazzetta situata tra via Marconi e via Piagge Marine a Sezze ospiterà un’isola ecologica itinerante per il recupero di rifiuti ingombranti e RAEE. L’iniziativa, gestita da SPL Sezze, mira a risolvere le criticità logistiche del centro storico, offrendo ai residenti un modo semplice per smaltire mobili, elettrodomestici e dispositivi elettronici senza incorrere nell’abbandono dei materiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sezze, isola ecologica nel centro storico: via ai rifiuti ingombranti Notizie correlate Centro storico, rifiuti ingombranti in piazzetta CaldomaiHo fatto già tante segnalazioni al numero verde della Rap senza nessun esito fino a oggi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: SEZZE | La raccolta straordinaria di ingombranti e RAEE fa tappa nel centro storico: domenica isola ecologica itinerante; Ospedale Goretti, donato il fegato di una 69enne di Sezze; Lungomare Latina, al via il piano di riqualificazione per l’estate; Anziana 90enne investita sulle strisce pedonali in centro a Latina. Dopo i risultati positivi nei plessi di Piagge Marine 12 e Sezze Scalo, il Comune amplia il progetto ad altre scuole per ridurre i materiali monouso e migliorare l’efficienza del servizio mensa - facebook.com facebook