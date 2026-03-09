Ad Arezzo il fisico Roberto Battiston per Arezzo Science Lab

Il fisico Roberto Battiston sarà presente ad Arezzo il 12 marzo 2026 alle ore 21 al Circolo Artistico per partecipare a un evento organizzato da Arezzo Science Lab. L’incontro prevede una serata dedicata alla divulgazione scientifica, con Battiston che parlerà delle sue ricerche e delle innovazioni nel campo della fisica. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nella sede del Circolo Artistico.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Il 12 marzo 2026 alleore 21 al Circolo Artistico "Energia. Una storia di creazione e distruzione": ad Arezzo il fisico Roberto Battiston per Arezzo Science Lab Prosegue il ciclo di appuntamenti scientifici promossi da Arezzo Science La b con un nuovo incontro dedicato ai grandi temi della scienza contemporanea. Giovedì 12 marzo alle ore 21, presso il Circolo Artistico di Arezzo, sarà ospite il fisico Roberto Battiston per una conferenza dedicata al suo libro "Energia. Una storia di creazione e distruzione" (Raffaello Cortina Editore). Battiston è professore ordinario di Fisica sperimentale all'Università degli Studi...