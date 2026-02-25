Ucsi Palermo | Solidarietà all’arcivescovo Lorefice per attacchi social

L’attacco sui social contro l’arcivescovo Lorefice deriva da un messaggio inviato a ‘Mediterranea Saving Humans’. La sua posizione pubblica ha scatenato commenti duri e polemiche online. Diversi utenti criticano il modo in cui ha espresso il suo punto di vista, portando a una forte reazione sui social network. La questione ha attirato l’attenzione di diverse associazioni, tra cui l’Unione cattolica della stampa italiana, che esprime solidarietà all’arcivescovo. La discussione continua a divampare online.

"In questi giorni, sui social, si sono moltiplicati gli attacchi nei confronti dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, per il messaggio inviato domenica scorsa a 'Mediterranea Saving Humans'. Un messaggio in cui monsignor Lorefice ha richiamato tutti a riscoprirsi umani di fronte a chi muore in mare, a donne e bambini che cercano solo una vita migliore, a chi sfida l'ignoto per scappare da qualcosa di peggiore. Un richiamo a non trasformare una tragedia in un'occasione di scontro politico. Di fronte a tutto questo, si è scatenato il peggio che i social possano offrire: insulti, dileggi, accuse nei confronti dell'arcivescovo e della Chiesa.