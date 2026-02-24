I migranti morti in mare e le scelte disumane dell' Italia | violenta bufera social sull' arcivescovo di Palermo

Il naufragio che ha causato numerose vittime tra i migranti ha scatenato una forte polemica contro le politiche italiane di salvataggio. L'arcivescovo di Palermo ha criticato le decisioni prese, evidenziando le scelte disumane che contribuiscono alle tragedie in mare. Durante una preghiera nel mare di Trapani, ha chiesto più impegno nel soccorso e ha sottolineato come le politiche attuali alimentino il rischio per chi cerca una vita migliore. La discussione continua a dividere l’opinione pubblica.

Violenta bufera social sull’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che due giorni fa, in occasione della preghiera interconfessionale nel mare di Trapani, per il migliaio di dispersi durante il Ciclone Harry, aveva richiamato alla responsabilità del soccorso e dell’accoglienza, accusando le scelte politiche di Europa e Italia. Ne è scaturita un’onda di reazioni sui profili social, di irrisione e violenti insulti che hanno voluto colpire il prelato da sempre sensibile ai temi dei migranti, del dialogo interculturale e delle periferie, sotto scorta da anni anche per le sue posizioni contro la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Migranti morti in mare, l'anatema del vescovo di Palermo: "Colpa delle scelte disumane di Ue e Italia"Il vescovo di Palermo denuncia le morti di migranti in mare, attribuendole alle politiche disumane dell’Europa e dell’Italia.

La forza speciale anti-migranti di Trump anche in Italia? Piantedosi nega. E sull’Ice nuova bufera: un altro mortoRecenti eventi e dichiarazioni hanno riacceso il dibattito sulla presenza e le modalità operative delle forze speciali anti-migranti, come l’ICE negli Stati Uniti.

Stanno riemergendo i corpi dei migranti morti in mare durante il ciclone HarrySecondo i dati diffusi dalla guardia costiera, a bordo delle imbarcazioni c’erano in totale circa 380 migranti, anche se alcune organizzazioni non governative avevano stimato che le persone disperse ... ilpost.it

Migranti, il mare restituisce i cadaveri del ciclone Harry, i familiari degli scomparsi: Identificateli15 cadaveri sono arrivati in Sicilia e Calabria. Potrebbero essere dei circa mille migranti scomparsi durante il ciclone Harry ... fanpage.it

L'ispezione parlamentare oggi a Gjader, tra migranti provenienti dall'Iran o da paesi senza accordi con l'Italia, la difficile prospettiva del rimpatrio - facebook.com facebook

Il sistema di ingresso delle persone migranti in Italia per lavoro arranca dietro alla burocrazia dei click day, all’emissione dei visti e al rigetto delle pratiche per nulla osta. Il risultato è l’aumento dell’immigrazione irregolare e l’esposizione delle persone appena x.com