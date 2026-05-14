L’Aquila blocchi in via Vasca Penta | lavori urgenti per rischio frana

Nella zona di via Vasca Penta nell’Aquilano, sono stati istituiti blocchi stradali a causa di lavori urgenti legati a un rischio di frana. Le autorità hanno comunicato che in determinati orari il transito sarà vietato, ma non sono stati specificati gli orari esatti. Sono state indicate alcune categorie di veicoli e persone che potranno comunque circolare nonostante i divieti temporanei. La situazione rimane monitorata e in aggiornamento.

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? Domande chiave Quali sono gli orari esatti in cui il transito sarà vietato?. Chi potrà circolare liberamente nonostante il blocco stradale?. Come influirà il rischio frana sulla viabilità della SS 17 bis?. Dove verranno rimosse forzatamente le auto parcheggiate in via Vasca Penta?.? In Breve Blocchi dalle 8:00 alle 17:00 tra l'incrocio SS 17 bis e civico 25.. Lavori dal 18 al 23 maggio per stabilizzare terreno dopo movimento franoso.. Residenti del tratto interessato possono transitare liberamente durante i sei giorni.. Rimozione forzata dei veicoli in sosta nella zona delimitata per operai ENEL.. Dal 18 al 23 maggio, la viabilità in via Vasca Penta subirà restrizioni importanti per permettere il rifacimento delle linee elettriche tra l’incrocio con la SS 17 bis e il civico 25. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, blocchi in via Vasca Penta: lavori urgenti per rischio frana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crolla la strada: dopo la frana chiusura al traffico e lavori urgentiGli interventi per la messa in sicurezza della provinciale “Accesso a Spigno Vecchio", a Spigno Saturnia, annunciati dalla Provincia e previsti a... Falesia a rischio: chiusa la SP41, partono i lavori urgenti? Cosa sapere Chiusa la ex SP41 tra Giancola e Torre Testa per lavori urgenti da mercoledì 29 aprile.