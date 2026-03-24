Crolla la strada | dopo la frana chiusura al traffico e lavori urgenti

Una frana ha causato il crollo di una strada provinciale nel territorio di Spigno Saturnia. La strada, nota come accesso a Spigno Vecchio, è stata chiusa al traffico da più di un mese. Sono stati avviati lavori urgenti per ripristinare la sede stradale e garantire la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni sono attualmente in corso per riaprire la strada nel minor tempo possibile.

Gli interventi per la messa in sicurezza della provinciale “Accesso a Spigno Vecchio", a Spigno Saturnia, annunciati dalla Provincia e previsti a partire dal 26 marzo Lavori urgenti per il ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza della provinciale “Accesso a Spigno Vecchio", nel territorio di Spigno Saturnia, chiusa da oltre un mese. Al termine dei lavori sarà possibile procedere alla riapertura della strada al traffico veicolare, ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio. “Si tratta di un intervento prioritario per la sicurezza dei cittadini e per il ripristino della viabilità in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico - ha detto il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale –. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Frana al castello di Moneta: "Bene la messa in sicurezza ma ci sono altri lavori urgenti"La Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ esprime soddisfazione sui lavori di messa in sicurezza della strada Forestale, quella che conduce... La frana delle Fornaci. Chiusi i lavori urgentiDa questa mattina, salvo colpi di scena dell’ultimo secondo o problematiche legate al maltempo, sarà riaperta la viabilità lungo via Giuseppe Gentile... Una raccolta di contenuti su Crolla la strada dopo la frana chiusura... Temi più discussi: Monti, addio zona rossa: riaprono strade e marciapiedi dopo il crollo della Torre dei Conti; Foggia, dopo il crollo del solaio evacuato il palazzo di via Conciatori: 18 famiglie in strada VIDEO; Crolla un tratto di strada: isolato un cittadino che ha bisogno di cure mediche costanti; Inizia la conta dei danni nel quartiere del ponente genovese di Pra’ dopo i forti rovesci registrati nella notte. In salita Lorenzo Capelloni questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per un muro di contenimento sembrerebbe privato che è fra. Ciclone Harry in Sicilia: crolla in mare la strada a Santa Teresa di RivaIl ciclone Harry ha causato gravi danni alla costa della Sicilia, in Italia, portando con sé onde enormi, strade allagate, crepate e crollate, nonché detriti. Questo filmato, girato da Michael Gianni ... video.corriere.it Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma ... fanpage.it Crolla in Borsa, ma questa società paga quasi il 10%. Ecco il titolo che spiazza il mercato https://loom.ly/S5iuSm8 - facebook.com facebook Giocatore 15enne della Strambinese crolla dopo l’allenamento: muore tre giorni dopo in ospedale x.com