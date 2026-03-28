I magistrati hanno commentato la conclusione della campagna referendaria, sottolineando che l’Associazione nazionale dei magistrati non si trasformerà in un partito politico. Durante le dichiarazioni, sono stati annunciati provvedimenti per mettere fine al correntismo e alle tensioni con il governo, in vista di un nuovo inizio per l’istituzione. La vittoria del No al referendum è stata considerata un capitolo chiuso, con l’obiettivo di cambiare approccio e strategie.

Roma – La vittoria del No al referendum è storia. Risultato archiviato, si volta pagina. Anzi, si cambia musica. Appena lunedì si sono chiuse le urne, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, aveva fatto sapere che si sarebbe dimesso, per “gravi motivi personali”. Il referendum non c’entra con il suo passo indietro, ma era chiaro a tutti che le due notizie, la vittoria del No e la defezione al vertice dell’Anm, non potevano restare senza risposta. Salvini e Tajani a cena da Meloni: il punto della situazione dopo il ko al referendum e il rilancio dell’azione di governo La risposta l’ha data sabato 28 marzo la stessa Anm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I magistrati, Tango e la stagione dei millennial: “L’Anm non sarà mai un partito”. Stop al correntismo e alla faida con il governo

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