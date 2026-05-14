Lang-Galatasaray la posizione del giocatore e del Napoli | le ultime

Noa Lang desidera continuare la sua esperienza con il Galatasaray, ma il club turco ha rifiutato l’offerta di 30 milioni di euro avanzata dal Napoli. La società turca ha mantenuto ferma la propria posizione, mentre il giocatore potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza ulteriori sviluppi ufficiali. La situazione riguarda quindi il futuro del giocatore e le possibilità di un trasferimento tra i due club.

Noa Lang vuole restare al Galatasaray ma il club turco rifiuta i 30 milioni richiesti dal Napoli. L’olandese potrebbe tornare al Napoli. Lang al Galatasaray: il riscatto che non decolla. L’esterno olandese ha trovato continuità in Turchia, dove è arrivato in prestito da gennaio. Le sue prestazioni oscillano tra momenti di qualità e periodi di difficoltà, creando incertezza sulla permanenza definitiva. Il Galatasaray vuole trattenerlo, ma non ai 30 milioni fissati nella clausola di riscatto. La cifra è considerata spropositata dai turchi, che non intendono versarla senza negoziazione. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli mantiene una posizione ferma sulla valutazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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