Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il club turco Galatasaray ha comunicato di non voler pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro prevista nel contratto dell’attaccante olandese. Invece, ha proposto un’offerta tra 18 e 20 milioni di euro, bonus inclusi, cercando uno sconto significativo. La trattativa tra le due società resta in corso, mentre il calciatore si trova nel mirino di diversi club.

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli a giugno. Il Galatasaray non intende pagare i 30 milioni fissati nel contratto e chiede uno sconto drastico: 18-20 milioni, bonus inclusi. Lang al Napoli: la decisione dipende da Conte. Giovanni Manna dovrà decidere entro poche settimane se accettare la proposta turca ridotta o riportare l’olandese alla base. La scelta non è tecnica, ma strategica. Se Antonio Conte rimane allenatore del Napoli, la cessione di Lang diventa quasi scontata: il mister salentino non lo ha mai considerato centrale nel progetto e lo ha tenuto spesso in panchina durante la stagione. Il prestito al Galatasaray era stato pensato come soluzione temporanea per fare esperienza.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità Noa Lang: c’è la decisione del Galatasaray

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Napoli, Noa Lang'i yaz kampinda degerlendirmek istiyor. (Il Mattino) x.com