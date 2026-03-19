Noa Lang gravissimo infortunio alla mano per il giocatore del Galatasaray | ecco come sta

Durante la partita di ieri sera contro il Liverpool, Noa Lang, attaccante del Galatasaray, ha subito un grave infortunio alla mano. È stato portato d’urgenza in ospedale a Liverpool, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha confermato che il giocatore è stato operato dopo l’incidente durante la partita di ottavi di Champions League.

Notte in ospedale per Noa Lang, attaccante del Galatasaray, operato d’urgenza a Liverpool dopo il grave infortunio rimediato durante la gara di ieri sera, mercoledì 18 marzo, contro i “reds” e valido per gli ottavi di Champions League. Il calciatore olandese ha riportato un profondo taglio al pollice della mano destra in seguito a un episodio tanto sfortunato quanto insolito: nel tentativo di inseguire un pallone lanciato in profondità, si è appoggiato con la mano sui cartelloni pubblicitari a bordocampo, rimanendo ferito. Lang operato nella notte. L’impatto ha provocato una copiosa perdita di sangue, rendendo necessario l’immediato intervento dei sanitari presenti allo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Noa Lang, gravissimo infortunio alla mano per il giocatore del Galatasaray: ecco come sta Articoli correlati Leggi anche: Infortunio inaspettato per Noa Lang del Napoli durante la sconfitta 4-1 contro il Galatasaray. Napoli in ansia per l’infortunio a Noa Lang? Il punto sulla cessione al GalatasarayPur in fase di trattativa per cedere sia Noa Lang che Lorenzo Lucca, ieri il Napoli ha deciso di schierare entrambi i calciatori nella trasferta di... Tutti gli aggiornamenti su Noa Lang Temi più discussi: Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray; Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notte; Infortuno shock per Lang: rischia l'amputazione del dito; Lang, l’infortunio è grave: taglio profondo. Trasportato d’urgenza in ospedale – Sky. Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notteNoa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio in Liverpool-Galatasaray ... fanpage.it Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: trattamento di emergenza e corsa in ospedaleGrave infortunio alla mano in Champions League per l'attaccante del Galatasaray: corsa in ospedale e rischio intervento chirurgico ... fanpage.it Noa Lang, paura per l'attaccante ex Napoli: il dito sanguinante, le urla di dolore e la corsa in ospedale - facebook.com facebook Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito: intervento chirurgico nella notte x.com