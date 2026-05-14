Landaluce ora è una realtà ma vince Medvedev | sarà l' ex numero 1 l' avversario di Sinner

Oggi si gioca il match tra Medvedev e Landaluce, previsto per domani alle 19 sul campo centrale. Medvedev, già vincitore a Roma nel 2023, ha battuto Landaluce in tre set dopo una partita combattuta. Landaluce, che ora si è affermato nel torneo, affronta l’ex numero 1 del mondo, che torna in scena dopo aver superato il suo avversario. La sfida tra i due promette di essere interessante e si svolgerà nel tardo pomeriggio.

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L'avversario di Jannik Sinner in semifinale, domani non prima delle 19, sarà Daniil Medvedev. Il russo vince in rimonta una partita che sembrava aver perso più volte, superando Martin Landaluce 1-6 6-4 7-5. Una bella prova dello spagnolo, che dimostra in ogni caso di poter giocare ad alti livelli con coraggio e qualità, ma che non basta a superare il russo. L'esperienza fa la differenza nei piccoli dettagli, anche grazie ad una fase difensiva di Daniil che ricorda quella dei tempi migliori. Come quando vinse Roma nel 2023. E trova la prima semifinale sulla terra proprio da allora, dove proverà a battere Sinner per la prima volta da Wimbledon 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Landaluce ora è una realtà, ma vince Medvedev: sarà l'ex numero 1 l'avversario di Sinner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali Roma 2026, sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale: battuto LandaluceSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra... Internazionali Roma 2026, Medvedev avversario di Sinner in semifinale: battuto LandaluceSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra... ATP Roma, Landaluce: Giocare sul Pietrangeli è come combattere contro i leoni? Quanto costa vedere Sinner a Roma? Guarda la seconda puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo ... ubitennis.com Dove l’inclusione è una realtà. L’esempio riuscito di ’For You’. Ora l’obiettivo è l’accesso al lavoroTra il verde quieto della costa apuana e le acque del Lago del Sole prende forma ogni giorno un’esperienza che unisce concretezza e visione. Siamo tra Massa e Marina di Massa, dove il centro diurno ... lanazione.it