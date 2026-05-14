Internazionali Roma 2026 sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale | battuto Landaluce

Daniil Medvedev affronterà Jannik Sinner nelle semifinali degli Internazionali d’Italia in programma domani al Foro Italico di Roma. Medvedev ha vinto il suo match contro Landaluce, mentre Sinner si era qualificato dopo aver battuto il suo avversario nelle fasi precedenti del torneo. La partita si giocherà sulla terra rossa e rappresenta un passo importante per i due tennisti nel percorso di questa edizione dell’evento.

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