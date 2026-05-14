Internazionali Roma 2026 sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale | battuto Landaluce
Daniil Medvedev affronterà Jannik Sinner nelle semifinali degli Internazionali d’Italia in programma domani al Foro Italico di Roma. Medvedev ha vinto il suo match contro Landaluce, mentre Sinner si era qualificato dopo aver battuto il suo avversario nelle fasi precedenti del torneo. La partita si giocherà sulla terra rossa e rappresenta un passo importante per i due tennisti nel percorso di questa edizione dell’evento.
Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo, n.9 del mondo e testa di serie n.7, ha battuto in tre set in rimonta il giovane spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al quarto match point dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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