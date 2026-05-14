L’amore per i figli contro il mito della ’ndrangheta | perché i pentiti hanno rotto il muro di omertà a Torino

A Torino, alcuni ex affiliati alla ‘ndrangheta hanno deciso di collaborare con le autorità. In passato, si erano uniti alla criminalità organizzata per motivi legati alla famiglia, ma poi hanno scelto di allontanarsi per proteggere i propri figli. Questa scelta ha portato alla rottura del silenzio che per anni aveva tenuto nascosti i legami con la criminalità. Le testimonianze rappresentano un passo importante nel contrasto alle attività illecite nella regione.

In nome della loro (vecchia) famiglia si sono affiliati alla ‘ndrangheta, in nome dei loro figli ne hanno preso le distanze e hanno rotto il muro di omertà dietro cui i loro complici criminali si sentivano al sicuro. È questo un punto fermo che accomuna le storie di alcuni dei principali.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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