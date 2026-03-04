‘Ndrangheta e omertà la vittima del boss di Cioccolatò racconta tutto | Strangolato a Torino con una bandana

Una vittima della ‘Ndrangheta a Torino ha raccontato di essere stata strangolata con una bandana dal boss di Cioccolatò. Durante l’interrogatorio, ha mostrato uno sguardo scontroso e ha pronunciato parole difficili da comprendere. In un gesto di paura, ha portato le mani alla bocca e ha disegnato una croce sulle labbra. La testimonianza fa parte di un procedimento legale in corso.

Mentre alcuni testimoni sembrano minimizzare le minacce subite, un uomo prova a zittire l'avvocato di Ferrara con un gesto mafioso. Cosa è successo in tribunale durante l'ultima udienza "Ferrara ha picchiato anche un vigile urbano". Il principale accusatore non guarda mai in faccia gli imputati. Ricorda, racconta e denuncia. "Ho avuto tantissima paura. So che non sono l'unico a essere stato trattato male"

