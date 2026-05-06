La guerra per lo spaccio i colpi esplosi per vendetta il muro di omertà | cosa c' è dietro alle due sparatorie di Palermo

A Palermo, due sparatorie avvenute di recente hanno attirato l’attenzione. In entrambe le occasioni, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, e alcune persone coinvolte hanno cercato di impedire l’intervento delle forze dell’ordine, mantenendo il silenzio o tentando di nascondere le prove, come un’auto crivellata di colpi coperta con un telo. Le indagini si sono avvalse di immagini di telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto accaduto.

Nonostante l’omertà di alcune delle persone coinvolte più o meno direttamente, che volevano tenere lontano la polizia, e i tentativi di nascondere con un telo una Fiat Abarth 595 crivellata di colpi, le immagini riprese da diverse telecamere hanno permesso di fare chiarezza sulla sparatoria di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Vendetta a colpi di roncola: il delitto che insanguinò PalermoIl 17 giugno 1926, in pieno centro storico di Palermo, a pochi passi da via Roma, avviene un omicidio che scuote la città e rivela le pieghe più... Dino Carta ucciso a Foggia, i risultati dell’autopsia: “Quattro colpi alle spalle esplosi da vicino”È stato eseguita l'autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia: quattro colpi di pistola lo hanno centrato alle spalle, nessun... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scommesse su guerre e leader politici: lo stop del Senato Usa ai mercati predittivi online; Attentato a Donald Trump, gli americani ora sono più compatti sulla guerra. Ma sull'Iran servono risultati; 1946-2026, il lungo viaggio di Repubblica e Statuto siciliano. Convegno a Palermo promosso dall'USR Sicilia; Guerra in casa Dc, tribunale annulla la sospensione Cirillo che ora punta a tornare segretario. Mille ragazze in corteo a Palermo per i diritti delle donne e contro la guerraCirca un migliaio di persone, la gran parte ragazze, secondo gli organizzatori, sono scese in piazza a Palermo per un corteo organizzato dall'associazione femminista 'Non una di meno', questa sera, ... ansa.it Migranti, Musumeci: in Sicilia bollettino di guerra, Roma agiscaPalermo, 29 ago. (askanews) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci torna a chiedere al governo di agire subito per l’emergenza migranti nell’isola dove denuncia una situazione ormai al ... affaritaliani.it "Oro e argento" Isola delle femmine, Palermo - facebook.com facebook C’è una scuola a Palermo che si affaccia su questa meraviglia. Il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo x.com