L’altra indagine su Garlasco | i giornalisti accusati di perseguitare i Poggi e i Cappa

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova indagine riguarda Garlasco e coinvolge alcuni giornalisti accusati di perseguire le famiglie Poggi e Cappa. Il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Antonio Pansa e si trova sotto esame presso il tribunale di Milano. La notizia è stata resa nota di recente e fa seguito ad altre fasi del procedimento giudiziario legate alla stessa zona.

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C’è una nuova indagine su Garlasco a Milano. Il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Antonio Pansa. E riguarda esposti e querele per un totale di 200 atti nei confronti di giornalisti, youtuber e influencer. Tutti accusati di stalking e altri reati connessi. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia si tratta di una settantina tra esposti, denunce e querele presentati dai genitori di Chiara Poggi. E addirittura di un centinaio dalle gemelle Paola e Stefania Cappa. A cui si aggiungerebbero iniziative di altri soggetti, tra cui l’ingegnere Paolo Reale. L’altra indagine su Garlasco. Tra le ipotesi di reato c’è naturalmente anche la diffamazione.🔗 Leggi su Open.online

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