L’altra indagine su Garlasco | i giornalisti accusati di perseguitare i Poggi e i Cappa

Una nuova indagine riguarda Garlasco e coinvolge alcuni giornalisti accusati di perseguire le famiglie Poggi e Cappa. Il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Antonio Pansa e si trova sotto esame presso il tribunale di Milano. La notizia è stata resa nota di recente e fa seguito ad altre fasi del procedimento giudiziario legate alla stessa zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui