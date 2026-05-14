L’altra indagine su Garlasco | i giornalisti accusati di perseguitare i Poggi e i Cappa
Una nuova indagine riguarda Garlasco e coinvolge alcuni giornalisti accusati di perseguire le famiglie Poggi e Cappa. Il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Antonio Pansa e si trova sotto esame presso il tribunale di Milano. La notizia è stata resa nota di recente e fa seguito ad altre fasi del procedimento giudiziario legate alla stessa zona.
C’è una nuova indagine su Garlasco a Milano. Il fascicolo è stato affidato al pubblico ministero Antonio Pansa. E riguarda esposti e querele per un totale di 200 atti nei confronti di giornalisti, youtuber e influencer. Tutti accusati di stalking e altri reati connessi. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Nuzzi a Dentro La Notizia si tratta di una settantina tra esposti, denunce e querele presentati dai genitori di Chiara Poggi. E addirittura di un centinaio dalle gemelle Paola e Stefania Cappa. A cui si aggiungerebbero iniziative di altri soggetti, tra cui l’ingegnere Paolo Reale. L’altra indagine su Garlasco. Tra le ipotesi di reato c’è naturalmente anche la diffamazione.🔗 Leggi su Open.online
Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025
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Temi più discussi: Garlasco, secondo i pm in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere; Garlasco, spunta una archiviazione sconosciuta del 2013 contro ignoti; Garlasco, sta per chiudersi l’inchiesta bresciana su Venditti; Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi - Appunti.
#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? facebook
Per carità, io credo a Nuzzi e non sto ironizzando. Ma Sempio e la sua Avvocata non l'avevano mica raccontata così al Corsera la scoperta dell'indagine 2017. Dove sta il cane ? Dove sta la tv? #garlasco x.com
Garlasco, spunta un’altra archiviazione sconosciuta contro ignoti del 2013. Le piste alternative (compreso Sempio) bocciate nel 2017 e nel 2020Dagli atti della nuova indagine su Andrea Sempio emerge un fascicolo aperto nel 2013 e archiviato quando l'ex bocconiano non era stato ancora condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara ... ilfattoquotidiano.it
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