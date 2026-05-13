A Garlasco è in corso un’indagine riguardante atti persecutori e diffamazione che coinvolge la famiglia Poggi e le sorelle Cappa. La procura sta verificando le accuse di comportamenti molesti e diffamatori che sono stati segnalati nelle ultime settimane. Questa nuova fase dell’indagine si affianca alle indagini sul delitto di Garlasco, portando attenzione sui possibili rischi legati a comportamenti persecutori nei confronti delle persone coinvolte.

Una notizia dell’ultima ora porta un’ulteriore scossa nel clima già arroventato dalle novità sulla chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbe, infatti, una nuova inchiesta parallela all’omicidio di Chiara Poggi e riguarderebbe sia la famiglia della vittima che le cugine Cappa, Stefania e Paola. A darne notizia è Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la notizia. Il pm Antonio Pansa della Procura di Milano avrebbe raccolto circa duecento querele da parte dei Poggi e un centinaio da parte delle gemelle Cappa per diffamazione e atti persecutori da parte di “blogger, un direttore di un settimanale, giornalisti e comunicatori”, riferisce Nuzzi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, indagine per "atti persecutori" nei confronti dei Poggi e sorelle Cappa: quali sono i rischi

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