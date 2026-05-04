Le gemelle Cappa e Marco Poggi tre vite in fuga dal tritacarne Garlasco | le storie dei testimoni chiave nell’indagine su Sempio

Le testimonianze raccolte nell’indagine riguardano tre persone legate alle vittime di Garlasco. Il fratello e le cugine sono coinvolti come testimoni chiave, con ruoli diversi nelle indagini. Uno di loro è rimasto in disparte, mentre le altre due sono state subito al centro dell’attenzione. Le loro dichiarazioni contribuiscono a ricostruire i passaggi più recenti di un caso che ha tenuto banco per mesi.

Garlasco (Pavia), 4 maggio 2026 - Il fratello e le cugine. Uno sempre nell'ombra, le altre da subito sotto i riflettori. Mai indagate, ma oggetto di illazioni, con anche diffamazioni finite in Tribunale. Protagonisti di ricostruzioni fantasiose, e inverosimili, che nell'arco non solo degli ultimi mesi ma dei quasi 19 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco sono più volte tornate alla ribalta più del circo mediatico che dei veri sviluppi delle indagini. STELLA - FOTO DI MARCO POGGI - OMICIDIO SORELLA CHIARA POGGI - GARLASCO - OMICIDIO DI CHIARA POGGI A GARLASCO, IL GIORNO DEI FUNERALI CON IL FIDANZATO ALBERTO STASI E LA MADRE RITA POGGI...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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