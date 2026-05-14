Becky Hammon, ex giocatrice e ora allenatrice, ha maturato una lunga carriera nella NBA, la lega di basket maschile, prima di intraprendere un percorso nel campionato femminile WNBA. Dopo aver ricoperto ruoli di assistente allenatrice in diverse squadre, ha deciso di guidare una squadra WNBA, diventando una delle prime donne a occupare questa posizione in una lega professionistica femminile. La sua esperienza si estende anche alle attività di formazione e sviluppo di giovani talenti nel basket.

Dopo aver fatto esperienza nella lega di basket maschile, Becky Hammon è passata a quella femminile, dove ha vinto tre titoli in quattro anni Becky Hammon ha 49 anni e dal 2022 allena le Las Vegas Aces in WNBA, la più importante lega femminile di basket. Con Hammon, le Aces hanno vinto tre degli ultimi quattro titoli WNBA, la cui trentesima stagione è cominciata l’8 maggio e terminerà a settembre. Anche quest’anno le Aces sono tra le favorite per la vittoria, e una buona parte di merito è di Hammon. Come ha scritto The Athletic, è «l’artefice di una dinastia WNBA», l’allenatrice di una squadra capace di vincere e di rivincere, arrivando a definire – con le sue vittorie – uno specifico periodo nella storia di uno specifico sport. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’allenatrice di WNBA che viene dalla NBA

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