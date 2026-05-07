Gli studenti del Novelli-Natalucci conquistano il torneo scolastico organizzato dall' Nba e dalla Wnba

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci di Montebelluna hanno vinto il torneo scolastico organizzato dall’Nba e dalla Wnba. La competizione si è svolta con partecipanti provenienti da varie regioni italiane, e la vittoria si è concreta con la conquista del primo posto. La selezione di studenti ha dimostrato abilità sportive e rispetto delle regole durante tutto il torneo. La manifestazione ha riunito numerose scuole e ha promosso il basket tra i giovani.

MONTEBELLUNA – Le Marche salgono sul tetto d’Italia e in particolare Ancona.Gli studenti dell’Istituto comprensivo Novelli–Natalucci sono infatti diventati campioni, nel segno del fair play, alle NbaWnba Jr. Finals della Fip Schools League 2026.Si tratta di trionfo che va ben oltre il risultato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate L'arcivescovo Angelo Spina in visita agli studenti del Novelli-Natalucci: «Serve unità nella diversità»ANCONA – La scorsa settimana la visita pastorale dell’Arcivescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina, accompagnato dal parroco Pasquale... Leggi anche: DonaCibo 2026 è stata un successo anche grazie all'indispensabile contributo degli alunni del "Novelli-Natalucci" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L'arcivescovo Angelo Spina in visita agli studenti del Novelli-Natalucci: Serve unità nella diversità; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, l'Anello ai New York Knicks dell'IC Novelli Natalucci di Ancona; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026. L’oro all’IC Novelli Natalucci di Ancona; Montebelluna capitale del basket NBA per due giorni: trionfano i giovani di Ancona. Allo Sperimentale uno spettacolo di cuore. Gli alunni del Novelli Natalucci per il LancisiSi esibiranno tra una settimana i ragazzi dell’istituto comprensivo Novelli Natalucci di Ancona. L’appuntamento è per il 16 febbraio alle 20.30 al Teatro sperimentale Arena di via Redipuglia. Una ... ilrestodelcarlino.it Nel trionfo dell'IC Novelli Natalucci di Ancona nelle Finals della Jr.NBA WNBA SCHOOLS LEAGUE di Montebelluna si esalta la stamurina , eletta quale MVP del Torneo. L'atleta classe 2012 è stata premiata da Denis Marconato e Benny T - facebook.com facebook L'arcivescovo Angelo Spina in visita agli studenti del Novelli-Natalucci: «Serve unità nella diversità» x.com