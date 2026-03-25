Dopo mesi di negoziati, la più importante lega femminile di basket ha raggiunto un accordo con le giocatrici. Le atlete avevano richieste specifiche e, alla fine, sono state soddisfatte, con alcune richieste anche superate. La trattativa si è conclusa con un risultato che riflette le richieste presentate nel corso delle discussioni. Ora si attende la ratifica ufficiale dell’accordo.

E forse anche qualcosa in più: dopo mesi di trattative la più importante lega femminile di basket alzerà parecchio i loro stipendi Dopo più di 16 mesi di trattative con le sue giocatrici, il 24 marzo la WNBA (la lega nordamericana femminile di basket) ha approvato un nuovo e storico contratto collettivo: gli stipendi aumenteranno del 364 per cento e per la prima volta qualche giocatrice potrebbe guadagnare più di un milione di dollari. Aumenteranno i budget delle squadre, i salari minimi e quelli massimi, e quindi quello medio del torneo. In NBA, la controparte maschile della WNBA, si guadagna ancora molto di più. Ma è comunque un balzo impressionante e per molti versi imprevisto e quindi sorprendente, seppur tutto sommato adeguato alla recente crescita di popolarità della lega. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le giocatrici di WNBA hanno avuto quel che volevano

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