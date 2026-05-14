L’allarme di Draghi | L’Europa è sola il dialogo con Trump non ha funzionato Con gli Usa serve un tono più assertivo

Un ex premier ha espresso preoccupazione sulla posizione dell’Europa rispetto agli Stati Uniti, affermando che il dialogo con l’amministrazione precedente non ha prodotto risultati e che, ora, è necessario adottare un atteggiamento più deciso. Ha commentato che, in un quadro internazionale caratterizzato da alleanze in continuo cambiamento, l’Europa si trova in una situazione di isolamento e che tutte le dipendenze strategiche devono essere rivalutate. È la prima volta che si sente una dichiarazione simile sulla condizione del continente.

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