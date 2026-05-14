L’allarme di Draghi | L’Europa è sola il dialogo con Trump non ha funzionato Con gli Usa serve un tono più assertivo
Un ex premier ha espresso preoccupazione sulla posizione dell’Europa rispetto agli Stati Uniti, affermando che il dialogo con l’amministrazione precedente non ha prodotto risultati e che, ora, è necessario adottare un atteggiamento più deciso. Ha commentato che, in un quadro internazionale caratterizzato da alleanze in continuo cambiamento, l’Europa si trova in una situazione di isolamento e che tutte le dipendenze strategiche devono essere rivalutate. È la prima volta che si sente una dichiarazione simile sulla condizione del continente.
“In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta nella memoria vivente, siamo davvero soli insieme “. Ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno – assegnato dalla città tedesca per i meriti nell’integrazione europea – Mario Draghi pronuncia un discorso a toni foschi sulle sorti dell’Europa, sottolineando come il vecchio continente non possa più contare sulle certezze del passato: “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista. Decisioni con conseguenze profonde per le economie europee vengono prese sempre più unilateralmente “, avverte l’ex presidente della Banca centrale europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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