Durante l’evento in piazza del Campidoglio, la presidente del Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un’autonomia reale per rafforzare la fiducia nei negoziati con gli Stati Uniti. Metsola ha parlato della relazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, evidenziando l’importanza di una posizione di indipendenza più solida per migliorare i rapporti tra le due parti.

Roberta Metsola fa il punto della situazione sui rapporti tra Unione euopea e Stati Uniti in occasione della festa dell’Europa organizzata a Roma, in piazza del Campidoglio. “Guerra commerciale con gli Usa e visita di Rubio in Italia? Penso che l’Europa debba essere finalmente e veramente indipendente. Cosa significa? Che noi prendiamo decisioni che non abbiamo preso per decenni, sull’energia, sulla difesa, sulla protezione, sulla sicurezza. In confronto a tutto questo possiamo essere più prevedibili e avere più fiducia in noi stessi, anche quando commerciamo con i nostri partner, inclusi gli Stati Uniti”, ha detto la presidente del parlamento europeo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Metsola: "Serve vera indipedenza per trattare con più fiducia anche con gli Usa"

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