Dopo la squalifica di Antonio Zappi e la sua decadenza dal ruolo di capo degli arbitri, si sono aperti i giochi per la nomina del nuovo commissario dell’AIA. Tra i candidati, Nicola Rizzoli sembra essere il favorito in questa fase. La decisione definitiva potrebbe arrivare in tempi brevi, mentre le varie ipotesi sui possibili scenari futuri sono ancora in valutazione.

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© Calcionews24.com - Rizzoli verso la guida dell’AIA: dopo l’inibizione di Zappi è lui il grande favorito per il ruolo di commissario

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