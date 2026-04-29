La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di Zappi

La Figc sta valutando l’ipotesi di commissariare l’Associazione Italiana Arbitri dopo che il suo ex presidente è stato inibito per 13 mesi. La decisione arriva in seguito a questa sanzione, e l’attenzione si concentra sulla possibilità di un intervento diretto nell’organizzazione degli arbitri. La situazione si lega alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex presidente e ha portato a questa misura disciplinare.

La Figc sta pensando di commissariare l’Aia (associazione italiana arbitri) dopo l’inibizione a 13 mesi per l’ormai ex presidente Antonio Zappi. Sky Sport riporta inoltre che nei prossimi giorni il Comitato Nazionale Aia si riunirà per proporre la decadenza di Zappi da ogni carica federale. L’intuizione della Figc sull’Aia dopo la decadenza di Zappi. Il Consiglio Figc, in seguito, si riunirà per ratificare la decadenza e il Comitato Nazionale Aia dovrà poi riunirsi nuovamente per indire le elezioni entro 90 giorni. I tempi sono molto stretti, visto che a luglio saranno formate le nuove commissioni (tutti i contratti sono in scadenza al 30 giugno) e il nuovo presidente Aia si ritroverebbe poi nuovi tecnici già scelti dalla governance precedente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di Zappi Notizie correlate Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi, inibizione confermata: rischio commissariamentoLa Corte d’Appello federale conferma i 13 mesi di squalifica al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Arbitri, a Zappi confermata inibizione di 13 mesi. Decade da presidente dell’AiaRoma, 28 aprile 2026 - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatagli in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Presidenza FIGC: Malagò punta sulle leggende. Uno dei grandi ex per la rinascita?; Arbitri verso il commissariamento: la Federcalcio pensa a Rizzoli; Mourinho torna al Real? Perez pensa al portoghese per il dopo Arbeloa; Riforma del calcio, Marcheschi (FdI) punta su contributo betting, primo altolà di Vaccari (Pd). La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di ZappiLa Figc sta pensando di commissariare l'Aia dopo l'inibizione a 13 mesi per Antonio Zappi. Le elezioni ci saranno entro 90 giorni. ilnapolista.it Italia, suggestione Guardiola: la FIGC pensa al dopo GattusoPep Guardiola possibile ct dell’Italia: la FIGC valuta il colpo per il futuro della Nazionale dopo Luciano Spalletti. europacalcio.it La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di Zappi Il Comitato Nazionale Aia (Associazione italiana arbitri) dovrà riunirsi per indire le elezioni entro 90 giorni. I tempi sono molto stretti e il nuovo presidente si ritroverebbe poi tecnici già scelti - facebook.com facebook Figc, Malagò: “Non ho certezza di continuare la candidatura. Penso che il calcio debba…” x.com