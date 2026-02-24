Fastweb + Vodafone | on air il nuovo spot semplicità per le persone

Fastweb e Vodafone lanciano una nuova campagna pubblicitaria per promuovere la semplicità dei loro servizi. La scelta di trasmetterla sulle principali reti nazionali mira a raggiungere un pubblico più ampio e a rafforzare la presenza sul mercato. Lo spot mostra come le soluzioni offerte siano pensate per rispondere alle esigenze quotidiane delle persone. La campagna resterà in onda nelle prossime settimane, puntando a catturare l’attenzione dei consumatori.

MILANO – Fastweb + Vodafone annuncia che è in onda la nuova campagna di Fastweb che verrà trasmessa sulle principali emittenti televisive nazionali. Lo spot vede protagonisti Jannik Sinner e Alessandro Cattelan, i due volti storici di Fastweb e Vodafone che devono valutare le proposte di tre "scienziati" del marketing che presentano soluzioni complesse, bizzarre e che naturalmente non funzionano. I testimonial respingono in modo divertente le invenzioni e sottolineano che i clienti hanno bisogno di soluzioni trasparenti, semplici e che funzionino bene. Lo spot, seguendo uno stile ispirato al tech comedy, racconta come le soluzioni di Fastweb, potenziate da quelle di Vodafone grazie all'unione delle due aziende, mettano le persone sempre al centro con offerte e servizi vantaggiosi che garantiscono di vivere la quotidianità senza troppi pensieri.

